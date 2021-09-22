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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как нужно относиться к Богу

Митрополит Антоний рассказал, как нужно относиться к Богу

Александра Кудрявцева
22.09.21 13:50
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Митрополит Антоний рассказал, как нужно относиться к Богу
Главное: Отношение к Богу определяет вера. Вера в то, что Господь готовит спасение всего человечества и каждого человека в отдельности.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Когда вникаем в суть домостроительства спасения, то проникаемся особой любовью к Богу, Который вручил души Церкви Христовой. И Церковь, как любящая Мать, очень сакраментально и чутко относится к душе каждого человека и создает такие условия, которые должны послужить спасению», — рассказал владыка.
 
Митрополит Антоний отметил, что если заглянуть в церковный календарь, то увидим, как Церковь бережно ведет нас в течение года, «ведет так, чтобы постоянно помнили о своем истинном предназначении и понимали, ради чего и благодаря Кому имеем возможность надеяться на жизнь вечную».
 
«Церковный год начинается 1 сентября, согласно традиции. И первым праздником года является Рождество Пресвятой Богородицы. Несложно заметить, что и последним праздником, замыкающим годовой церковный круг, также будет день, посвященный Божией Матери — Ее Успению. Таким образом, в течение всего года как будто находимся в теплых объятьях Божией Матери. И между этими двумя праздниками переживаем каждый год всю историю нашего спасения», — пояснил архиерей.
 
Церковь очень чтит Преблагословенную Владычицу Богородицу, потому что на опыте знает, что Она заботится о нашем спасении, напомнил управделами УПЦ.
 
«Помним, как Промысл Божий готовил рождество Божией Матери. Готовил через молитвы, упования престарелых родителей, которые жили в законе Божьем, будучи внутренне праведными, но в то же время Господь не давал им то, что ожидали. Они тем не менее не переставали надеяться, не роптали, не искали каких-либо причин, а уповали на волю Божию. И Господь определил, что именно у этих престарелых родителей родилась маленькая девочка, которая впоследствии станет Матерью Бога Слова», — рассказал он.
 
Владыка отметил, что люди, жившие на этой земле и достигшие святости, пытались вникнуть в тайну спасения и каждого события, связанного со Священной историей, потому что это действительно тайна.
 
«Но сколько бы ни надеялись на наш великий ум, рациональные способности, никогда не сможем постичь в полноте эту великую тайну, тайну спасения. Почему так происходит, а не иначе, почему Господь так определяет, а не по-другому? Верующему человеку нужно не просто понимать, а принимать. Как говорят святые отцы, важно не то, что думаем о Боге, а как к Нему относимся. А наше отношение определяет вера. Вера в то, что Господь готовит спасение, спасение всего человечества и каждого человека в отдельности», — пояснил митрополит Антоний, и добавил, что «Он дает всё необходимое для того, чтобы с каждым днем становились лучше, украшая себя добродетелями, а землю добрыми делами и праведной жизнью».
 
В тему: Митрополит Антоний в день Рождества Богородицы рассказал, почему важно просить помощи у Божией Матери.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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