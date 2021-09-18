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Новости > Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия

Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия

Александра Кудрявцева
18.09.21 12:35
157
Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия
Главное: На Святой Земле признают только одну каноническую Церковь в Украине — УПЦ.
 
Детали: Об этом сказал архиепископ Севастийский Иерусалимской Православной Церкви Феодосий, сообщает patriarchia.ru.
 
Архиепископ Феодосий выразил поддержку Русской Православной Церкви и отметил, что на Святой Земле неустанно молятся об уврачевании раскола и признают единственную каноническую церковь в Украине — Украинскую Православную Церковь и ее главу Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
 
Владыка рассказал, что во время совместного богослужения с Его Блаженством у Гроба Господня в Иерусалиме, Митрополит Онуфрий «воздел руки и молился со слезами на глазах, чтобы этот кризис прекратился, и Господь принес мир в Церковь Украины».
 
«Нас объединяет любовь, молитва и надежда на общее будущее мирового Православия», — подытожил иерарх Иерусалимской Церкви.
 
В тему: Митрополит Иларион назвал причину кризиса в мировом Православии.
 

Тэги: УПЦ, Иерусалимский Патриархат

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