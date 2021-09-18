Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия

Главные новости за 17 сентября 2021 года

На Ровенщине верующие УПЦ простились с митрополитом Варфоломеем

Живодер из Буковины забил кота до смерти и выложил видео в Сеть

Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против «полового воспитания» в школах

В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу

День изобретателей и фармацевтов: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

В Киеве опять все выходные будет ограничено движение транспорта: что нужно знать

Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле праздника чуда Архистратига Михаила в Хонех

Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископа, духовенства и верующих

17.09.21 18:59

Главные новости за 17 сентября 2021 года

17.09.21 16:51

В Украине официально разрешили комбинировать вакцины: названо главное условие

17.09.21 16:46

В Одессе мужчина грозился взорвать гранату в школе

17.09.21 14:45

На матче Лиги чемпионов в Киеве «слуги народа» встретились с хозяевами

17.09.21 11:46

Сегодня Украину будет серьезно штормить

17.09.21 11:23

За сутки в Украине зафиксировано более 6 тысяч новых случаев коронавируса. Впервые за 4 месяца

17.09.21 10:32

В школах Киевской области дистанционки не будет. Их будут закрывать

17.09.21 09:18

В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость коронавирусом в Украине

17.09.21 00:22

Луганская «Заря» очень неудачно начала выступления в Лиге конференций

16.09.21 18:59

Главные новости за 16 сентября 2021 года