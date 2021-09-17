В Киеве появится храм УПЦ в честь святителя Иоанна Шанхайского

Главное: В столице появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», храм возведут в Голосеевском районе Киева.

На месте будущего строительства благочинный Голосеевского церковного округа протоиерей Павел Кирилов, настоятель общины протоиерей Никита Чекман и духовенство Киевской епархии освятили крест. После освящения креста был совершен акафист святителю Иоанну.

Настоятель общины отец Никита Чекман отметил, что строительство храма в честь святителя Иоанна Шанхайского является значимым событием, так как это первый храм в его честь в Киеве.

«Иметь заступничество и покровительство такого великого святого, нашего современника — это большая честь», — сказал священник.

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Святитель Иоанн Шанхайский родился в 1896 году в селе Адамовка Харьковской губернии.

В 1929 году был рукоположен в священники. 3 июня 1934 отец Иоанн поставлен епископом Шанхайским, где прославился как благодетель, который организовал приют для сирот и детей из бедных семей, посещал также заключенных и больных.

В 1946 году владыка Иоанн возведен в сан архиепископа. Тогда же он был эвакуирован со своими прихожанами на Филиппины, а затем в США.

С 1951 года владыка руководил западноевропейской епархией РПЦЗ, в 1962 году переезжает в Америку, где становится архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским.

Владыку знали и высоко чтили во всем мире. Во всех европейских больницах знали об епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь.

Получая откровения от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным.

Скончался святитель 2 июля 1966 в молитве в своей келье во время своего посещения Свято-Николаевского прихода в Сиэтле. После его кончины многие верующие письменно подтвердили факты чудес, которые были совершены по молитве владыки Иоанна.

В 2008 году был прославлен в лике святых.

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