Священник Кипрской Церкви призвал верующих оставаться верными УПЦ

Главное: Украинцам необходимо сохранить верность канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом секретарь Тамасосской и Оринийской епархии Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Бакопулос) сказал во время встречи со студентами Волынской духовной семинарии.

Несмотря на позицию Предстоятеля Кипрской Православной Церкви архиепископа Хризостома, управляющий Тамасосской и Оринийской епархией митрополит Исаия относится к числу тех семи епископов Кипрской Церкви, которые поддерживают позицию Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля. Находясь на Волыни, архимандрит Нектарий посетил села Раков Лес, Нуйно и Бронницу. В селе Раков Лес он принял участие в освящении храма, построенного вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

«Вы должны знать, что вы - на правильном пути. Поэтому держитесь истинной канонической Украинской Православной Церкви, вашего Предстоятеля Митрополита Онуфрия и ваших епископов...Я был в ваших селах, где люди потеряли свои храмы, видел их боль, и это дает возможность увидеть, какую ошибку совершил патриарх Варфоломей», - подчеркнул архимандрит Нектарий.

Он прочел студентам Волынской духовной семинарии лекцию о священстве, призвании к нему, а также миссионерском служении молодежи.

Архимандрит Нектарий рассказал о своем жизненном пути и о том, как он нашел в себе призвание к священству и монашеству. Он пожелал семинаристам лелеять это призвание, которое привело их к духовной школе, и быть внимательными к себе и своей духовной жизни.

Во время личного общения с гостем студенты имели возможность задать отцу Нектарию свои вопросы. Они касались различных тем - духовной жизни, проблем, которые беспокоят современную Православную Церковь, особенностей жизни и служения священников Кипрской Православной Церкви.

В тему: На Волыни освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ.