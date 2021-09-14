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Новости > Apple представил широкой публике свои обновленные продукты

Apple представил широкой публике свои обновленные продукты

Александр Панько
14.09.21 21:26
284
Apple представил широкой публике свои обновленные продукты

Главное: Корпорация Apple провела традиционную ежегодную презентацию обновленных устройств и программного обеспечения. В ходе мероприятия, в частности, были представлены смартфоны iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini, а также возрожденный планшет iPad mini.

Детали: Американская корпорация Apple представила смартфоны серии iPhone 13. Как видно на презентации, транслировавшейся на официальном сайте и канале в YouTube, смартфон получил обновленный дизайн с отличающимся от прошлого поколения блоком камер.

Вырез под фронтальную камеру и сенсоры FaceID также уменьшились, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки.

iPhone 13 будет выпускаться в синем, розовом, красном, белом и черном цветах.

Новые девайсы работают с процессором Apple A15 Bionic. Он создан по пятинанометровому техпроцессу, имеет шесть ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. По словам представителя компании, он на 50% быстрее «главных конкурентов», не указывая с чем именно сравнивался чип.

Смартфон также получил новые сенсоры камер. Они по-прежнему имеют разрешение 12 мегапикселей, но пропускают на 47% больше света. Оба сенсора, включая ультраширокоугольный получили оптическую стабилизацию.

Минимальная версия iPhone 13 будет поставляться с 128 гигабайтами внутренней памяти. Цена стартует от $699 долларов.

Также в ходе презентации был представлен iPhone 13 Pro с тремя камерами и лидаром для определения глубины сцены. При этом к предыдущим цветовым решениям добавился голубой.

Но главной сенсацией вечера, пожалуй, стало возрождение iPad mini. Новое поколение планшетов отличается от предыдущих более тонкими экранными рамками и отсутствием кнопки Home в нижней части передней панели.

Модель имеет 8,3-дюймовый IPS-дисплей, поддержку 5G, порт USB-C. Сбоку располагается кнопка включения, в которую встроен дактилоскопический сенсор Touch ID.

На задней панели устройства расположена одинарная камера разрешением 12 мегапикселей с поддержкой функции Smart HDR и возможностью записи видео в 4K.

Стоимость устройства составила $499.

Отметим, что предзаказ на смартфоны Apple можно будет оформить с 17 сентября. Заявку и предоплату можно оставить в соответствующем разделе на сайте корпорации.

Продажи новых смартфонов начнутся через неделю после старта предзаказов — 24 сентября. Сообщается, что iPhone 13 выйдет в широкую продажу одновременно по всему миру.

В тему: В начале сентября в компании Apple сообщили о желании производить собственные автомобили в 2024 году.

Тэги: США, Apple, мир, Интернет, iPhone, iPad, презентация, технологии, iPhone 13, iPhone 13 Pro

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