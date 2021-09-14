В Facebook обнаружили группу людей, которым можно чуть больше, чем всем остальным

Главное: В соцсети Facebook нашли привилегированных пользователей. По данным СМИ, их освобождают от соблюдения некоторых правил, обязательных для всех остальных.

Детали: Известная социальная сеть Facebook использует систему XCheck для мониторинга постов привилегированных пользователей. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании, среди них политики, спортсмены, представители шоу-бизнеса и влиятельные блогеры.

Всего, по состоянию на прошлый год, таких насчитывалось около 5,8 млн человек. По данным издания, им позволяют размещать контент, который запрещен правилами соцсети.

Как утверждается, что в 2020 г XCheck допустила к публикации 16,4 миллиарда подобных материалов.

В тему: Весной 2021 года СМИ сообщили, что Facebook собирается запустить новое приложение по типу Clubhouse.