Путин ушел в глухую изоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении

Главное: Президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Детали: Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции. Как сообщает пресс-служба Кремля, в этой связи Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин был в контакте с несколькими заболевшими, но на сегодняшний день результаты его тестов отрицательные.

В тему: 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что очередной тест на COVID-19 показал положительный результат. Таким образом, он уже во второй раз заразился коронавирусом, отказавшись от вакцинации.