Вышла вторая часть фильма «Верные» о жизни общин УПЦ, пострадавших от рейдерских захватов

Главное: В сети появился второй документальный фильм цикла «Верные», посвящённого людям, которые, несмотря на давление, остались верными Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», фильм «Исцеление в Катериновке» рассказывает о жизни прихожан Украинской Православной Церкви из села Катериновка на Тернопольщине, в 2015 году лишившихся своего храма.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы сторонники УПЦ КП вместе с радикалами из «Правого сектора» при содействии местных властей захватили храм УПЦ в честь великомученика Георгия Победоносца.

После случившегося приход не впал в отчаяние, а стал сильнее и построил новую церковь.

В фильме использованы кадры видеохроники и рассказы самих верующих УПЦ из Катериновки.

Первый фильм цикла «Верные» вышел в декабре 2020 года. Он посвящён общине УПЦ в селе Бутин Тернопольской области. Храм УПЦ в честь святителя Феодосия Черниговского был захвачен в 2014 году. Прихожане вместе с настоятелем протоиереем Виталием Гуревым стали молиться в церкви в соседнем селе Кинаховцы, но в 2017 году состоялся рейдерский захват и этого храма.

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