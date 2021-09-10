Стало известно, как иностранцы могут вакцинироваться от коронавируса в Украине

Главное: Иностранные граждане, находящиеся на территории Украины, могут вакцинироваться от коронавируса. Те, кто проживает постоянно в стране, получат прививку бесплатно, а иностранцам, которые временно находятся в Украине — придется оплатить медуслуги.

Детали: Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине могут получить вакцину от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Чтобы получить прививку, необходимо записаться на вакцинацию в ближайший пункт прививания или центр вакцинации онлайн или по их контактным телефонам.

Право на бесплатную прививку имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или нуждающимися в дополнительной защите.

Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной. Однако для иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Украины, медуслуги должны покрываться за свой счет — добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством.

После иммунизации первой дозой, в качестве подтверждения вакцинации, будут выдавать справку 063/о «Карта профилактических прививок».

Все иностранцы и лица без гражданства, которых привили двумя дозами вакцины, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Документ можно получить у врача, который проводил прививки, или, если была подписана декларация с семейным врачом, то этот документ можно получить у него.

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