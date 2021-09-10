Всемирный день предотвращения самоубийств: какой праздник отмечается 10 сентября 2021 года

Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день предотвращения самоубийств и День обмена идеями.

Всемирный день предотвращения самоубийств

В 2003 году ООН объявило 10 сентября Всемирным днем предотвращения самоубийств. Этот факт признает международный масштаб трагедии, о которой нельзя умалчивать. Первыми озвучили проблему психиатры и психологи. Именно в их повседневной деятельности суицидальные мысли пациентов можно проследить и попытаться дать им обратный ход. Но, для специалистов стало очевидно, что проблему не решить в рамках психологических кабинетов. Это скорее социальная катастрофа, ведь зачастую к самоубийствам приводит общественное равнодушие.



День обмена идеями.

Эти сентябрьские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День портвейна;

- День разноцветных букетов;

- Международный день макияжа.