Всемирный день предотвращения самоубийств: какой праздник отмечается 10 сентября 2021 года

Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день предотвращения самоубийств и День обмена идеями.
Всемирный день предотвращения самоубийств
В 2003 году ООН объявило 10 сентября Всемирным днем предотвращения самоубийств. Этот факт признает международный масштаб трагедии, о которой нельзя умалчивать. Первыми озвучили проблему психиатры и психологи. Именно в их повседневной деятельности суицидальные мысли пациентов можно проследить и попытаться дать им обратный ход. Но, для специалистов стало очевидно, что проблему не решить в рамках психологических кабинетов. Это скорее социальная катастрофа, ведь зачастую к самоубийствам приводит общественное равнодушие.
День обмена идеями.
Эти сентябрьские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.
Кроме этого, сегодня отмечают:
- День портвейна;
- День разноцветных букетов;
- Международный день макияжа.