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Новости > Всемирный день предотвращения самоубийств: какой праздник отмечается 10 сентября 2021 года

Всемирный день предотвращения самоубийств: какой праздник отмечается 10 сентября 2021 года

Агата Кловская
10.09.21 05:19
244
Всемирный день предотвращения самоубийств: какой праздник отмечается 10 сентября 2021 года

Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день предотвращения самоубийств и День обмена идеями.

Всемирный день предотвращения самоубийств

В 2003 году ООН объявило 10 сентября Всемирным днем предотвращения самоубийств. Этот факт признает международный масштаб трагедии, о которой нельзя умалчивать. Первыми озвучили проблему психиатры и психологи. Именно в их повседневной деятельности суицидальные мысли пациентов можно проследить и попытаться дать им обратный ход. Но, для специалистов стало очевидно, что проблему не решить в рамках психологических кабинетов. Это скорее социальная катастрофа, ведь зачастую к самоубийствам приводит общественное равнодушие.


День обмена идеями.

Эти сентябрьские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День портвейна;

- День разноцветных букетов;

- Международный день макияжа.

Тэги: праздник, Украина, общество, мир, новости Украины

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