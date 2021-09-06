Патриарх Кирилл объяснил, почему происходят природные катаклизмы

Главное: Наводнения, ураганы, пожары — все это связано именно с нарушением установленного Богом баланса между человеческой деятельностью и окружающей средой.

Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Современная человеческая цивилизация, даруя людям возможности очень значительного комфорта, во многом облегчая физические трудности и проблемы, вооружая человека знаниями, расплачивается за этот так называемый прогресс тем, что истощаются ресурсы земли, а в связи с бурным развитием промышленности загрязняется окружающая среда. Все это наносит очень большой ущерб Божиему творению, и лучшие умы, обращая внимание на опасное развитие человеческой цивилизации, предупреждают о возможных грозных кризисах, которые могут последовать в результате нарушения Богом установленного баланса между человеком и окружающей средой», — сказал Предстоятель РПЦ.

Он отметил, что страшные наводнения, ураганы, пожары — все это связано именно с нарушением того достаточно хрупкого, Богом установленного баланса между человеческой деятельностью и окружающей средой.

Патриарх считает, что для того чтобы остановить опасное развитие человеческого общества и всей человеческой цивилизации, несомненно, требуется помощь свыше.

«Для того чтобы сохранить Божий мир, который Господь вручил человеку, необходимы очень большие усилия. Лучшие умы сегодня понимают, что эти усилия необходимы, но забота об окружающей среде требует ограничения человеческого потребления, то есть потребления всего того, что производит окружающая среда. Современная цивилизация определяет уровень своего развития и благополучия именно по уровню потребления: чем больше человек потребляет, тем, стало быть, счастливее и благополучнее жизнь. Однако чем больше потребляем, тем больше разрушаем Божий мир, и как же тут обойтись без Божией помощи? Ведь человек, борясь с грехом, преодолевает самого себя, а грех разрушения окружающего мира также требует, чтобы человек ограничивал свою жадность, стремление иметь больше и потреблять больше. А какими простыми словами можно убедить человека в том, чтобы он отказался покупать больше, жить лучше, комфортнее? Нет таких слов», — пояснил он.

В завершении Предстоятель пожелал, чтобы Господь всем дал силы контролировать свои потребности, чтобы всему человеческому обществу была дана возможность разумно потреблять то, что дает Божий мир, чтобы не погубить мир и самих себя.