Стало известно, когда Украина «пожелтеет»

Главное: Со следующего понедельника Украина скорее всего перейдет в желтый уровень эпидемической опасности. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, оснований для красного уровня пока что нет.

Детали: Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в «желтую» зону карантина. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».

По его словам, сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с «зеленой» в «желтую» зону.

«Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности», — сообщил Ляшко.

При этом он заявил, что ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения «красной» зоны адаптивного карантина. Нынешняя ситуация предусматривает перевод всей страны на «желтый» уровень эпидемической опасности.

«У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с „зеленого“ уровня выходим сразу на „желтый“ на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется „желтый“ уровень, происходит региональное разделение — где-то будет „желтый“, где-то „оранжевый“, а в некоторых регионах „красный“ уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения „красного“ уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на „желтый“», — отметил он.

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