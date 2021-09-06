Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве образовательный центр при храме УПЦ приглашает на курсы

В Киеве образовательный центр при храме УПЦ приглашает на курсы

Александра Кудрявцева
06.09.21 15:00
479
В Киеве образовательный центр при храме УПЦ приглашает на курсы
Главное: В Киеве образовательный центр при храме Украинской Православной Церкви приглашает на курсы учеников 8-11 классов и студенчесвкую молодежь до 30 лет.
 
Детали: Как сообшает Центр информации УПЦ со ссылкой на spiridon.in.ua, образовательное сообщество прихода святого Спиридона – это школа иностранных языков и других полезных и актуальных дисциплин для школьников и студентов.
 
Учащимся предлагают курсы по изучению иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский), по другим актуальным и полезным предметам (основы ораторского мастерства, основы семьи), а также дополнительную помощь детям в освоении тех дисциплин, которые им трудно даются в школе (математика, украинский язык и литература, история Украины, правоведение). 
 
«На первом этапе учащимся помогают преодолеть страх и психологический барьер перед иностранным языком, дать его основы – чтобы человек мог общаться на бытовые темы с носителем языка, приехав в страну как турист. На втором этапе, если ученик проявит желание изучать язык дальше и глубже, его могут готовить к возможной здаче экзамена в культурном центре при Посольстве страны в Киеве, начиная с уровня А1. Также возможны образовательные поездки в те страны, языки которых изучаются», - сообщается на сайте образовательного сообщества.
 
Отмечается, что ученик может выбрать один или несколько языков для изучения или любую другую дисциплину, но обязательным условием является – прохождение курса лекций по Основам семьи. 
 
«Его цель заключается в том, чтобы ребенок, какую бы он впоследствии ни выбрал профессию, стал хорошим семьянином, родителем и человеком, который будет руководствоваться христианскими моральными принципами в своей жизни», - пояснили в центре.
 
Информация об обучении и преподавательском составе опубликованы на сайте прихода, а зарегистрироваться на обучение можно по этой ссылке.
 
Занятия будут проходить два раза в неделю с 17.00 до 21.00. 
 
Начало занятий – 13 сентября, по адресу: проспект Леся Курбаса 7а.
 
В тему: На Полтавщине волонтеры УПЦ передали интернату школьные рюкзаки и канцелярию.

Тэги: Киев, образование, УПЦ

Комментарии

Статьи

05.09.21 08:11

Украина – Франция: и это чемпионы мира?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?
03.09.21 14:47

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
06.09.21 17:40

Патриарх Кирилл объяснил, почему происходят природные катаклизмы
06.09.21 16:57

Дельта-коронавирус царит в Харьковской области
06.09.21 16:32

В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью
06.09.21 16:25

Украинцам рассказали, когда в их квартирах потеплеют батареи
06.09.21 15:58

Стало известно, когда Украина «пожелтеет»
06.09.21 15:50

В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире
06.09.21 15:36

Стал известен состав руководства МВД Украины
06.09.21 14:58

«ПриватБанк» продаст коллекторам более 90 тыс. безнадежных кредитов
06.09.21 14:48

Стало известно, когда будет вынесен приговор по делу о катастрофе MH17 на Донбассе
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
06.09.21 15:58

Стало известно, когда Украина «пожелтеет»
06.09.21 14:48

Стало известно, когда будет вынесен приговор по делу о катастрофе MH17 на Донбассе
06.09.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку
06.09.21 13:11

В полтавской школе неизвестная устроила стрельбу. Есть пострадавшие
06.09.21 12:43

В Одессе на рынке ограбили «слугу народа»
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 09:20

В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
06.09.21 09:04

Под Киевом прогремел взрыв на заводе. Есть пострадавшие
06.09.21 08:41

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 54 тысячи человек
01.09.21 09:28

«Динамо» избавилось от одного из своих легионеров
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
30.08.21 20:35

В Мексике создали защитную маску, убивающую коронавирус
31.08.21 19:14

Украинец опротестовал результаты соревнований и стал еще одним рекордсменом на Паралимпиаде
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года
03.09.21 15:57

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска
Фото и Видео
В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью
В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью
В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью
В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью
В полтавской школе неизвестная устроила стрельбу. Есть пострадавшие
В полтавской школе неизвестная устроила стрельбу. Есть пострадавшие
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита
Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.