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Новости > В Житомире сотни верующих УПЦ отметили день чудотворной Подольской иконы Богородицы

В Житомире сотни верующих УПЦ отметили день чудотворной Подольской иконы Богородицы

Александра Кудрявцева
06.09.21 11:15
166
В Житомире сотни верующих УПЦ отметили день чудотворной Подольской иконы Богородицы
Главное: В Житомире сотни верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах в честь чудотворной Подольской иконы Божией Матери.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, праздничную Божественную литургию в Успенском архиерейском соборе возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.
 
За богослужением миряне и священнослужители молились о мире в Украине.
 
После литургии крестным ходом обнесли чудотворный образ Богородицы вокруг собора.
 
Митрополит Никодим призвал верующих ценить великую святыню Житомира, постоянно молиться Пресвятой Богородице, просить Ее всесильной помощи, покровительства, а еще всегда благодарить Матерь Божию за все, что имеем.
 
** Подольская икона Пресвятой Богородицы — это древний список Барской иконы. Время написания его, первые чудотворения, явленные Божией Матерью по молитвам пред этим образом, неизвестны — но в 1700 году, когда икону перенесли в построенный в то время Успенский храм, что на Подоле в Житомире, она считалась уже древней и чудотворной.
 
Когда в 1872 году в Житомире вспыхнула эпидемия холеры, горожане, веря в особую помощь и заступничество Божией Матери Подольской, торжественно, при многочисленном стечении народа, обнесли святыню по всем улицам города, после чего эпидемия прекратилась.
 
В тему: На Виннитчине более тысячи верующих УПЦ прошли крестном ходом с чудотворной Зиновинской иконой Богородицы.

Тэги: Житомир, Богородица, УПЦ

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