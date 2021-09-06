Названы простые способы стабилизировать уровень сахара в крови

Главное: Диетолог поведал, как стабилизировать уровень сахара в крови. Один из полезных продуктов для этого – зеленый чай.

Детали: Популярный турецкий диетолог Гизем Гермюш рассказал, как стабилизировать уровень сахара в крови. Появились простые советы специалиста.

Эксперт рекомендует употреблять в пищу еду с низким гликемическим индексом.

Например, нужно хотя бы три раза в неделю есть рыбу.

Он также говорит: «При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, уровень сахара в крови также уравновешивается».

Кроме этого, по его словам, два раза в неделю следует есть бобовые, в которых много клетчатки.

Необходимо употреблять в пищу красные плоды, которые полезны благодаря своей волокнистой структуре и как источник антиоксидантов.

Сообщается о небывалой эффективности фундука, миндаля, грецких орехов, которые при употреблении с углеводной пищей способны регулировать уровень сахара в крови.

Диетолог резюмирует, что для предотвращения резкого падения или повышения уровня глюкозы в крови нужно включить в рацион йогурт и яйца.

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