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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как перестать бояться смерти

Митрополит УПЦ рассказал, как перестать бояться смерти

Александра Кудрявцева
04.09.21 10:45
234
Митрополит УПЦ рассказал, как перестать бояться смерти
Главное: Все люди боятся смерти, однако для человека, который верует во Христа и следует за Ним, самый страшный и самый неприятный момент может превратиться в праздник.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан во время проповеди.
 
«Деве Марии явился Архангел Гавриил, который некогда возвестил Ей о том, что Она станет Матерью Сына Божия. Он пришёл с райской ветвью в руках и сказал, что через три дня Её земное бытие заканчивается, Она уйдёт в вечность. По сути дела, он сказал: „Ты умрёшь через три дня“. Божия Матерь в этот момент испытала не страх, отчаяние и горечь, тоску или муку, что обычно происходит со всеми людьми. Она испытала радость, потому что поняла, что теперь будет встреча с Её Сыном, после которой не будет разлуки, и будет та вечность, в которую Она учила веровать христиан всей душой и всем сердцем», — напомнил владыка Митрофан.
 
После Своего воскресения Богородица, явившись апостолам, сказала: «Я с вами во все дни до скончания века», — то есть Она сказала им, что теперь будет к ним ещё ближе, чем была во время земной жизни. «И мы видим, — продолжил архиерей, — как это обещание исполняется для всех христиан на всём протяжении истории до сегодняшнего дня. Её иконы, ответ на молитвы, с которыми обращаются к Ней христиане, бесконечное множество чудес свидетельствуют о том, что это были не просто слова».
 
«Сейчас скажем: это не дало ответ на вопрос, как не бояться смерти. Она — Пресвятая Дева, Честнейшая Херувим. Разве так может произойти с нами? Разве в тот момент, когда к нам придёт смерть, нам будет так же радостно и легко, как было Ей?» — отметил митрополит и продолжил: «Но давайте вспомним не только Божию Матерь, но и многих святых угодников Божьих — мучеников, святителей и преподобных — которые свой смертный час и момент перехода встречали подобно тому, как Пресвятая Дева встретила весть о Своём успении. Не с отчаянием, не с тоской, не с мукой, не с ненавистью и страхом, а с радостью и благодарностью. С благодарностью за то, что Бог дал прожить жизнь здесь, на земле, и с радостью от ожидания той встречи, ради которой была построена вся их жизнь».
 
«Нам предлагается способ в течение жизни научиться не бояться смерти, встретить её с радостью и благодарностью — так же, как Пресвятая Дева и многие святые. Для этого есть всё. Нужно только желание жить во Христе. Можем этому научиться с Божией помощью и под покровом Пресвятой Богородицы. У нас получится, если будем подражать Ей в добрых делах и если вера будет крепкой и сильной», — заключил владыка Митрофан.
 
В тему: Митрополит УПЦ дал совет, как преодолеть обиду.
 

Тэги: смерть, УПЦ, Митрополит Митрофан

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