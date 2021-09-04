Стало известно, когда в Украине будут вводить тотальный карантин

Главное: В ближайшее время власти будут вынуждены вводить жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для снижения смертности. В НАН полагают, что число летальных исходов при третьей волне коронавируса составит около 50 тысяч.

Детали: В ближайшие месяцы в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Власти будут вынуждены вводить жесткие ограничения для предотвращения распространения инфекции и для снижения смертности. Об этом заявил член рабочей группы НАН Игорь Иванов, сообщает 24 канал.

По его словам, в августе в Украине количество новых COVID-случаев составляло 3% в день или 20% в неделю. А в первые недели сентября ожидается от трех до 3,5 тысячи инфицированных ежедневно.

Ученый считает, что коллапс медсистеме не грозит. Уже много украинцев переболело коронавирусом, поэтому штамм Дельта распространяется медленнее, чем в других странах.

При этом Игорь Иванов отметил, что число летальных исходов при третьей COVID-волне составит около 50 тысяч.

«В каждой из предыдущих волн количество летальных исходов на основе демографии составляло 50 тысяч человек. Думаю, что с третьей волной будем иметь примерно тоже самое, но с коррекцией на вакцинацию», — пояснил специалист.

По мнению НАН, в Украине следует вводить тотальный карантин, когда ситуация будет приближаться к критической.

«Не в самый последний момент, так как карантин начинает действовать через две-три недели», — сказал ученый.

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