Пограничники нашли у морского побережья на популярном курорте схрон боеприпасов и взрывчатки

Главное: Украинские пограничники обнаружили в курортной Кирилловке пакет с боеприпасами и взрывчаткой. Опасный «клад» находился прямо у береговой линии.

Детали: Боеприпасы и взрывчатые вещества обнаружили пограничники Бердянского отряда вблизи базы отдыха «Озерная» в пгт Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, пакет, в котором находились опасные предметы, был найден недалеко от береговой линии в ходе реализации оперативной информации.

Всего в тайнике было 83 патрона 5,45 мм, 48 патронов 9 мм, 3 гранаты Ф-1, 6 электродетонаторов ЕГР, 0,6 кг тротила и 2 зажигательные трубки.

В настоящее время опасная находка передана сотрудникам ГСЧС, продолжаются проверочные мероприятия.

В тему: 25 мая 2021 года сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили целый схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.