Стало известно, как штамм Дельта распространяется по Украине

Главное: Штамм Дельта распространяется по Украине. Выявили 855 заражений.

Детали: На начало осени в Украине выявили уже 855 случаев штамма коронавируса Дельта. Данные на 31 августа приводят в министерстве здравоохранения.

Информируется, что 26 случаев подтвердили методом секвенирования, а еще 829 выявили с помощью ПЦР-тестов.

Хуже всего обстоят дела в Черновицкой (68), Одесской (61) и Ровенской (60) областях.

Кроме этого заразу обнаружили в Ивано-Франковской (58), Тернопольской (52), Волынской, Киевской и Донецкой (по 47), Харьковской (45), Винницкой и Луганской (по 43), Житомирской и Хмельницкой (по 39), Закарпатской (37), Полтавской (31), Черниговской (25), Львовской (24), Черкасской (20) и Кировоградской (18), Запорожской (11), Сумской (10), Николаевской (четыре), Днепропетровской (три) и Херсонской (два) областях.

В Киеве подтвердили 21 случай штамма.

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