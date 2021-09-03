СБУ схватила за «волосатую лапу» двух руководителей главного авиационного вуза страны

Главное: СБУ задержала начальника Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака при получении взятки в размере $20 тыс.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника Летного училища вуза на взятке в $20 тыс. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.

В противном случае начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес.

Оперативники задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать с деньгами в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Отметим, что в СБУ не указывают имен задержанных, однако, как сообщается на официальном сайте академии, ее возглавляет доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины Александр Чумак.

В тему: 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн. за вступление их родственников в вуз был задержан ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник. Впоследствии он сбежал из-под домашнего ареста, был объявлен в международный розыск, повторно задержан и спустя четыре года оправдан.

13 августа 2021 года в Днепре правоохранители задержали ректора одного из местных университетов и его помощника. За 150 тыс. гривен они обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.