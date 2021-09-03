Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > СБУ схватила за «волосатую лапу» двух руководителей главного авиационного вуза страны

СБУ схватила за «волосатую лапу» двух руководителей главного авиационного вуза страны

Автор: «Фраза»
03.09.21 16:28
234
СБУ схватила за «волосатую лапу» двух руководителей главного авиационного вуза страны

Главное: СБУ задержала начальника Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака при получении взятки в размере $20 тыс.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника Летного училища вуза на взятке в $20 тыс. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.

В противном случае начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес.

Оперативники задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать с деньгами в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Отметим, что в СБУ не указывают имен задержанных, однако, как сообщается на официальном сайте академии, ее возглавляет доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины Александр Чумак.

В тему: 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн. за вступление их родственников в вуз был задержан ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник. Впоследствии он сбежал из-под домашнего ареста, был объявлен в международный розыск, повторно задержан и спустя четыре года оправдан.

13 августа 2021 года в Днепре правоохранители задержали ректора одного из местных университетов и его помощника. За 150 тыс. гривен они обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

Тэги: взятка, коррупция, СБУ, университет, вуз, криминал, ректор, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.09.21 09:06

Украинский арсенал: тяжелые сверхзвуковые самолеты семейства Ту-22

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?
03.09.21 14:47

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.09.21 17:10

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле страданий
03.09.21 17:01

Пограничники нашли у морского побережья на популярном курорте схрон боеприпасов и взрывчатки
03.09.21 16:47

Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
03.09.21 16:31

В Винницкой епархии УПЦ рассказали о жизни приходов, храмы которых отобрали активисты ПЦУ
03.09.21 15:57

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска
03.09.21 15:29

В Кропивницком освятили молитвенную комнату УПЦ в СИЗО, где отбывали срок новомученики
03.09.21 14:52

На Волыни пенсионер средь бела дня хладнокровно расстрелял двух соседских собак
03.09.21 14:40

Управделами УПЦ объяснил, как противодействовать уловкам дьявола
03.09.21 14:36

Две области Украины оказались на грани попадания в «желтую» зону карантина
03.09.21 14:08

Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
03.09.21 15:57

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска
03.09.21 14:36

Две области Украины оказались на грани попадания в «желтую» зону карантина
03.09.21 09:36

Коронавирус в Украине: 2 693 заболевших и 45 погибших
03.09.21 09:07

В Украине заработали еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД: полный список
02.09.21 18:59

Главные новости за 2 сентября 2021 года
02.09.21 16:22

Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы
02.09.21 09:01

Зеленский признался, что забыл сказать Байдену кое-что очень важное
02.09.21 08:51

Коронавирус в Украине: 2 477 заболевших и 44 погибших
01.09.21 21:27

В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: кто представляет Украину
01.09.21 19:00

Главные новости за 1 сентября 2021 года
27.08.21 21:31

«Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2»
28.08.21 20:55

Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери
28.08.21 10:42

Одну из гор в Альпах укутывают флисовыми покрывалами: стала известна причина
28.08.21 15:55

Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы
28.08.21 15:35

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса
29.08.21 04:36

День шахтера: какой праздник отмечается 29 августа 2021
28.08.21 03:50

День авиации Украины: какой праздник отмечается 28 августа 2021
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
30.08.21 12:57

Минюст взял на работу женщину, приговоренную к высшей мере наказания
29.08.21 16:40

Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев
Фото и Видео
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
В день визита Зеленского в небе над Калифорнией красочно взорвалась американо-украинская ракета
В день визита Зеленского в небе над Калифорнией красочно взорвалась американо-украинская ракета
СМИ опубликовали видео, как американцы громят свое вооружение в Кабуле
СМИ опубликовали видео, как американцы громят свое вооружение в Кабуле
Предприимчивый пенсионер по плитке разобрал пешеходную дорожку в Днепре
Предприимчивый пенсионер по плитке разобрал пешеходную дорожку в Днепре
Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы
Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы
Во Флориде аллигатор напал на дрон
Во Флориде аллигатор напал на дрон
Житель Днепра садился в авто, когда оно внезапно взорвалось
Житель Днепра садился в авто, когда оно внезапно взорвалось
fraza.com
Новости блогосферы
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.