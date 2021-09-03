В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска

Главное: Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что для роспуска Верховной Рады существуют формальные обстоятельства, однако президент не станет этого делать.

Детали: Первый заместитель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что формальные обстоятельства для роспуска парламента существуют. Как сообщает «Украина 24», по его мнению президент Владимир Зеленский не станет этого делать.

«Формальные обстоятельства существовали и существуют. Но вопрос в том, будет ли оно осуществлено или нет, оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда», — заявил он.

«Если нет, для него приоритет — идея, время которой пришло», — заключил Стефанчук.

В тему: 28 апреля 2021 года Руслан Стефанчук заявил, что у Зеленского есть основание для роспуска парламента, потому что он не собирался более тридцати дней.