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Новости > Украинцев предупредили о первых заморозках – названа дата

Украинцев предупредили о первых заморозках – названа дата

Александр Панько
03.09.21 13:04
507
Украинцев предупредили о первых заморозках – названа дата

Главное: В Украине ожидаются заморозки. Они ударят в понедельник.

Детали: В Гидрометцентре сообщили, что в Украине ожидаются заморозки. Синоптики поведали о похолодании.

Отмечается, что уже в понедельник, 6 сентября, на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки до нуля градусов.

В выходные в нашу страну придет холодный атмосферный фронт, вслед за которым грядет антициклон, после чего прогнозируются кратковременные дожди и похолодание.

Впрочем, в начале недели по Украине будет сухо и достаточно тепло.

В тему: В начале следующей недели в Украине установится нежаркая, но сухая погода.

Тэги: общество, погода, заморозки, погодные условия, новости Украины

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