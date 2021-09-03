Apple хочет производить собственные автомобили

Главное: Компания Apple хочет производить электромобили. Планы на 2024-й год.

Детали: В компании Apple поведали о желании производить собственные автомобили уже в 2024 году. О планах американцев пишет издание Digi Times.

Отмечается, что помочь им в этом могут японцы из Toyota.

При этом накануне люди из Apple встречались с представителями компаний из Южной Кореи SK Group и LG Electronics.

Будущее детище назвали Apple Car.

В публикации говорится, что сейчас компания разрабатывает новую конструкцию батареи, которая радикально снизит ее стоимость и увеличит запас хода автомобиля.

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