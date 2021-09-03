«Слуга народа» отпустила «шутку» по поводу Байдена на встрече с Зеленским

Главное: Представительница «Слуги народа» Елизавета Богуцкая прокомментировала фото с встречи президентов Украины и США словами «Байден просто хочет в туалет».

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая высказалась о позе президента США Джо Байдена во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Под под постом украинского политтехнолога Олега Постернака в Facebook она написала, что «Байден просто хочет в туалет».

Сам Постернак опубликовал фото с переговоров лидеров двух стран, где Байден сидит, закинув ногу на ногу. «Что там психологи говорят о позах и жестах?», — написал он.

В тему: 19 мая 2020 года народный депутат Украины от «Слуги народа» Лиза Богуцкая пришла на заседание Верховной Рады в вязанной маске. Она объяснила, что это «протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина».