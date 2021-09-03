Создана камера для смартфонов с рекордным разрешением

Главное: Для смартфонов создана супекамера. Ее разрешение – 200 Мп.

Детали: Камера с рекордным разрешением 200 Мп была создана компанией Samsung. Разработчики анонсировали ее выход.

Сообщается, что это будет флагманская модель ISOCELL HP1.

В презентации говорится, что сенсор с помощью технологии объединения пикселей может выводить в трех разрешениях – 12,5, 50 и 200 Мп.

Кроме этого грядущая новинка может записывать видео разрешения 8K при тридцати кадрах в секунду.

Информируется также, что модель ISOCELL GN5 представляет собой 50-мегапиксельный сенсор с новой технологией всенаправленной автофокусировки.

Отмечается, что пиксели датчика объединяют вертикальное и горизонтальное отслеживание по всей ширине кадра, обеспечивая точную и мгновенную фокусировку.

В Samsung говорят: «Мы уже начали отгрузку новых фотосенсоров производителям смартфонов».

Ожидается, что модели с ними появятся на рынке к концу этого года.

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