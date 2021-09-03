«Шуфутинов день»: какой праздник отмечается 3 сентября 2021 года

Сегодня, 3 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День небоскреба и «Шуфутинов день».

День небоскреба

3 сентября ежегодно отмечается День небоскреба. Он связан с открытием самого первого небоскреба, который был построен в 1885 г в Чикаго по проекту американского архитектора Уильяма Ле Барона Дженни. Это было здание страховой компании The Home Insurance Building и имело 10 этажей. Оно простояло до 1931 года.

Самым высоким небоскребом на сегодняшний день является «Бурдж-Халифа» высотой 828 метров, открытая в начале 2010 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

«Шуфутинов день»

Шуточный «праздник», связанный композицией «Третье сентября» в исполнении Михаила Шуфутинского. Написанная композитором Игорем Крутым на стихи Юрия Николаева, песня стала визитной карточкой исполнителя. Впервые она была исполнена в 1993 г и сразу же стала хитом, символом начала осени, а благодаря ему и атрибуты — желтый лист, костры рябин и календарь с отмеченной в нем знаковой датой.

Однако именно в эпоху развития интернета она превратилась в бесконечный источник шуток и мемов. К 2017 г. количество фотожаб с портретами певица достигло критического размера, так что пользователи соцсетей шутят, что начинают слышать 2 сентября шаги Шуфутинского к календарю.

В основе незамысловатого сюжета лежит расставание лирического героя с любимой женщиной. Певец отрицает автобиографичность песни. Мало того, дата не является чем-то знаковым ни для автора стихов, ни для шансонье. Просто словосочетание «третье сентября» лучше подошло под размер строки.

Хит «Третье сентября» оброс большим количеством кавер-версий и современных вариантов исполнения. Песню перепевают в стиле рок, в духе бразильской босса-новы и ямайского музыкального жанра Ska. Эта песня по традиции ежегодно крутится на всех радиостанциях. А поклонники его таланта отмечают лирический и грустный праздник 3 сентября — Шуфутинов день.

День рождения бюстгальтера

Самый соблазнительный предмет женского гардероба был запатентован американкой Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 г. Модель из двух платков, шнура и шелковой ленты, со временем полностью вытеснившая корсет, называлась Backless Brasserie. По одной из легенд ее создательница очень хотела выглядеть идеально на собственной свадьбе, а китовый ус корсета, который выпирал и портил внешний вид праздничного платья, ей решительно не нравился. Так и появился бюстгальтер, день рождения которого отмечается 3 сентября.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День независимости Катара;

— Национальный день барбекю из свиных ребрышек в США;

— Международный день каберне;

— День кровати в Японии.