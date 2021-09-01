Замминистра финансов помогла Тигипко вернуть долги по «Кузни на Рыбальском», - СМИ

Заместитель министра финансов Светлана Воробей организовала погашение кредитов «Кузни на Рыбальском» перед Укрэксимбанком на сумму 301 млн грн. в интересах олигарха Сергея Тигипко. Об этом пишут телеграмм-канал "Легитимный", сообщает From-ua.com.

До назначения в министерство финансов, чиновница была помощницей Сергея Тигипко в его бытность народным депутатов. Более того, Светлана Воробей не задекларировала кредит в банке Тигипко на 100 тысяч долларов. Соответствующая информация размещена в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

«ГБР также установило, что Воробей по текущий момент должна Тигипко 100 тыс. долларов. Информация вскрылась в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Оказалось, Воробей взяла в банке Тигипко ипотеку на 100 тыс. еще в 2014 году сроком на 7 лет. Этот долг она скрывала, упоминаний об обязательствах перед Тигипко нет ни в одной из ее деклараций», - пишет телеграмм-канал Легитимный.