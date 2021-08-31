Украинец опротестовал результаты соревнований и стал еще одним рекордсменом на Паралимпиаде

Главное: Сборная Украины завоевала золотую и серебряные награды на Паралимпийских Играх в Токио. Это случилось после того, как наша команда подала протест по итогам соревнований в толкании ядра.

Детали: Украинские легкоатлеты Максим Коваль и Александр Яровой заняли два первых места на пьедестале почета в секторе для толкания ядра на Паралимпийских играх в Токио. Как сообщает xsport.ua, Максим Коваль выиграл золотую медаль, установив мировой рекорд с результатом 17,34 метра. Следом за ним разместился Александр Яровой — 17.30 м.

Бронзовым призером стал представитель Греции Эфстратиос Николаидис с результатом — 15,93 м.

Как сообщает «Суспильне», поначалу первое место занял малазиец Мухаммад Зияд Золкефли, а нашим атлетам достались «серебро» и «бронза». Однако представители Украины обратили внимание организаторов соревнований на то, что малазиец и еще два легкоатлета прибыли с опозданием в комнату ожидания перед началом соревнований, и подали протесты относительно результата Зияда.

В итоге результаты Зияда, а также еще двух легкоатлетов — эквадорца Хорди Патрисио Конго Вилалбы и австралийца Тодда Ходжетса аннулировали, записав в протоколе, что они не вышли на старт.

Таким образом, на данный момент в копилке сборной Украины 67 медалей, и 15 из них — золотые.

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