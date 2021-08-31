Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана после ухода США

Главное: Несмотря на уход американских военнослужащих, Украина намерена продолжать эвакуацию своих граждан из Афганистана. По словам представителя МИД Олега Николенко, координировать действия будет посольство в Таджикистане.

Детали: Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. Как сообщает пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко, маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

«Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь», — рассказал он.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.

«Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях», — заключил Николенко, подчеркнув, что любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет выехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь.

В тему: 31 августа 2021 года последний американский солдат покинул Афганистан, завершив военное присутствие этой страны, продолжавшееся 20 лет. Талибы встретили эту новость праздничной стрельбой.