К концу рабочей недели в Украине будет сухо, но прохладно

Главное: К концу рабочей недели в Украине похолодает. Ожидается сухая погода.

Детали: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу недели. Ожидается, что в пятницу, 3 сентября, будет прохладно.

В Гидрометцентре говорят, что дожди пройдут лишь в некоторых восточных областях. На остальной территории страны будет малооблачно.

Днем ожидается плюс 13-21, а ночью прогнозируется 5-13 тепла.

В Киеве будет без осадков: днем 16-18 тепла, а ночью плюс 7-9.

Карта погоды:

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