Коронавирус в Украине: заболели 1 356 людей, умер 51 человек

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 1 356 людей. Умер 51 человек.

Детали: Коронавирус в Украине становится активнее. Данные на утро вторника, 31 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 1 356 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 470 больных, а выздоровели 1 257 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 21 236, методом ИФА – 7 031, экспресс-тестами – 17 747.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (204), а также Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Умер еще 51 человек. За все время скончались 53 789 людей.

С начала пандемии заболели 2 286 296 человек, а выздоровели 2 207 940 людей.

В тему: В Украине стремительно растет количество больных дельта-коронавирусом.