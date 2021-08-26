В Армении состоялось первое зарубежное мероприятие в рамках Крымской платформы

Главное: В Армении прошло мероприятие в рамках Крымской платформы при участии посла Ивана Кулебы. Таким образом, Армения стала первой зарубежной страной, принявшей у себя платформу.

Детали: Первой страной, где прошло обсуждение по Крымской платформе стала Армения. Как сообщает AnalitikaUA.net, 26 августа, в рамках организованного посольством Украины Круглого стола, армянские политики обсудили Крымскую платформу.

Как отметили в Посольстве Украины в Армении, в своем выступлении посол Иван Кулеба отметил, что 23 августа в Киеве состоялся инаугурационный саммит «Крымской платформы» — международного формата, который Украина создала для консолидации усилий по деоккупации Крыма.

«В саммите приняли участие представители 47 государств и международных организаций. Делегации возглавляли 15 глав государств и правительств, 2 спикера парламентов, 14 министров. Участие в мероприятии приняли руководители институтов Европейского Союза, генеральные секретари Совета Европы и ГУАМ, заместитель генерального секретаря НАТО», — напомнил он, добавив, что положив начало «Крымской платформе», Украина решает задачи по возвращению Крыма из забвения.

Крым снова ворвался на повестку дня лидеров государств, в международное информационное пространство, поэтому продолжается уверенное движение в направлении его деоккупации.

Иван Кулеба привлек внимание к приоритетным направлениям, которые будет решать и воплощать в жизнь такой формат сотрудничества, в частности:

— консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;

— эффективность санкций, их усиление и перекрытия путей обхода;

— защита прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав крымскотатарского народа,

— обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;

— преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

На мероприятии с армянскими представителями обсуждались перспективы развития двусторонних отношений между государствами как на межпарламентском и межправительственном уровне, так и на уровне гражданского общества, которое выступает одним из движущих факторов при формировании и создании демократического и проевропейского будущего.

Как отмечает издание проведение подобного мероприятия очень символично в стране, которая находится под колоссальным давлением со стороны Кремля и все еще переживает тяжелейший период восстановления после второй карабахской войны, где пришлось противостоять азербайджано-турецкому тандему.

Также важно, что несмотря на всю сложность ситуации ряд политических сил Армении, демонстрируют приверженность международному праву и придают важность инициативе Крымской платформы.

Издание также сообщает, что накануне в эфире армянской телекомпании США — ARTN TV политический обозреватель Армен Чибухчян в подробностях представил мероприятия посвященные 30-летию Независимости Украины, военный парад с участием дружеских стран и членов НАТО, особенно подчеркнув формат Крымской платформы, в рамках которой передовые страны обсуждали стратегию деоккупации Крыма.

Отмечается, что сам Саммит 23 августа в Киеве, также не остался без внимания армянских СМИ.