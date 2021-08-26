В аэропорту Кабула обстреляли итальянский самолет

Главное: При вылете из аэропорта Кабула под обстрел попал итальянский самолет. На его борту находились 98 человек.

Детали: Итальянский эвакуационный самолет попал под обстрел при вылете из аэропорта Кабула (Афганистан). Об этом сообщает итальянское агентство AGI.

На борту самолета C130J итальянских ВВС были 98 афганских граждан.

Сообщается, что огонь по самолету открыли когда тот уже оторвался от взлетно-посадочной, при этом двигатели работали на максимальной мощности, чтобы самолет мог взлететь. Пилот немедленно выполнил маневр уклонения, после чего продолжил полет по маршруту на авиабазу Аль-Салем в Кувейте.

На самолете помимо афганцев были итальянские журналисты. Никто не пострадал.

Предполагается, что по самолету стреляли из крупнокалиберного пулемета на ближайшей к аэропорту возвышенности. Это первая известная атака на самолет с начала эвакуации из Афганистана.

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