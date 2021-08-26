Над Украиной нависла угроза вспышки коронавируса среди детей

Главное: В Украине существует угроза вспышки коронавируса среди детей. Поэтому сейчас ходят разговоры о вакцинации всех детей, не только старше 12 лет.

Детали: В Украине 1 сентября начинается новый учебный год, который стартует в обычном режиме работы. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала об угрозе вспышки коронавируса среди детей, сообщает «РБК-Украина».

«Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей (вспышка в лагере „Молодая гвардия“ в Одессе)», — сообщила она.

По ее словам, ходят разговоры, чтобы вакцинировать всех детей. Для этого нужно подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

Сейчас в Украине разрешено прививать детей от 12 лет, но лишь тех, у которых есть показания для этого.

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