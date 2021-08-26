Украинцев готовят к выходу из зеленого уровня эпидемической опасности

Главное: По прогнозам уже в первой половине сентября Украина выйдет из зеленого уровня эпидемической опасности. Также предполагается, что в ближайшее время смертность начнет выходить на повышенные показатели.

Детали: В Киевской школе экономики (KSE) ожидают, что в первой половине сентября Украина выйдет из зеленого уровня эпидемической опасности. Об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, сообщает УНИАН.

«Украина после роста показателей начинает показывать такой небольшой тренд на убывание — на самом деле это не убывание, а влияние праздничных и выходных дней... то есть стабилизации ситуации на самом деле нет. Однако мы видим от недели к неделе, что в Украине ухудшается коэффициент выявления случаев: он постепенно приближается к отметке в 4%. После того как страна пересечет эту границу, то она может перейти от зеленого уровня в желтый, оранжевый и красный уровни», — рассказал он.

По данным KSE, сейчас в Украине наблюдается небольшой спад уровня госпитализаций — в 2%, однако на это повлияли выходные и праздничные дни, когда госпитализируют меньше.

«После этого эта статистика нормализуется, поэтому ожидаем, что Украина в ближайшие дни снова перейдет в плюс, то есть к росту уровня госпитализаций. Но стоит отметить, что этот рост замедляется. Если еще две-три недели назад мы говорили о 17-19% роста, то сейчас — 5%. Это очень хороший знак, ведь рост продолжается, но замедляется. Если замедление роста продолжится, то мы перейдем к плато», — пояснил эксперт.

Ганиченко отметил, что сейчас занятость «ковидных» коек продолжает расти.

В частности, наблюдается заметное увеличение уровня занятости реанимационных коек, однако эти темпы являются невысокими.

«Коэффициент обнаружения случаев приближается к предельному значению в 4%. И если это значение будет превышено в течение по крайней мере трех дней, то тогда можно будет говорить о выходе Украины из зеленого уровня эпидемической опасности. Пока что регионам еще далековато до красного уровня, но желтый и оранжевый уровни уже очень близко практически для каждого региона. Поэтому мы ожидаем, что уже в первой половине сентября Украина выйдет из зеленого уровня эпидемической опасности», — сообщил он.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE подчеркнул, что в ближайшие две-три недели — до середины сентября — в зависимости от показателей в конкретных регионах будут установлены более ужесточены ограничения желтого, оранжевого и красного уровней.

В то же время, показатели смертности от COVID-19 в Украине все еще остаются на плато — 26 умерших в сутки.

Предполагается, что в ближайшее время смертность начнет выходить на повышенные показатели.

«Это будет как реакция на рост госпитализаций, которые мы наблюдаем более месяца... Но мы не ожидаем какого-то резкого роста уровня смертности. Это будет либо плато, либо небольшой постепенный рост, который будет соответствовать росту госпитализаций», — пояснил он.

По словам Ганиченко, сейчас тенденции распространения коронавирусной инфекции в Украине относительно позитивны, поэтому в KSE прогнозируют, что дальше события будут развиваться по «желтому» сценарию или близкому к нему.

«Но вспышку мы уже ожидаем в ближайшее время», — уточнил эксперт.

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