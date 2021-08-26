Украинцев за долги будут снова отключать от коммунальных услуг

Главное: С сегодняшнего дня в Украине снова разрешили отключать людей от коммунальных услуг за долги. Запрет на отключение пользователей будет действовать только на время «красной зоны».

Детали: В Украине отменили запрет отключать от поставок коммунальных услуг граждан, имеющих долги. Об этом говорится в поправках «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям».

В документе исключили пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины за неуплату или оплату в неполном объеме.

При этом, если в Украине введут ограничения «красного» уровня, запрет отключать потребителей коммунальных услуг при наличии задолженности будет действовать. Но только на период действия «красного» уровня и в течение 30 дней после его отмены.

Также как и раньше, на время действия карантина запрещено начисление и взыскание штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по «коммуналке» с принадлежащего им жилья при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

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