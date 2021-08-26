На Закарпатье спасли заблудившихся женщину и детей

Главное: Женщина и дети заблудились на Закарпатье. Их спасли.

Детали: В минувшую среду, 25 августа, на Закарпатье спасли 57-летнюю женщину и детей 2012 и 2013 годов рождения. Они заблудились в лесу на горе Анталовецкая Поляна возле Ужгорода.

В ГСЧС говорят, что они заблудились, гуляя тут.

Информируется: «Жительница Ужгорода вместе с внуком и его другом отправилась в поход утром того же дня. Женщина была подготовлена: имела с собой запас продовольствия и аптечку, и по этому маршруту ходила не один раз. Однако в какой-то момент она забрела в лесные чащи, потеряла ориентир и заблудилась».

Сообщается, что на поиски отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения Ужгорода, которые поддерживали с женщиной телефонную связь, расспрашивали ориентиры и таким образом вывели ее на лесную дорогу, где и встретили.

Никто не пострадал.

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