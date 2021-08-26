В Украине стремительно растет количество больных дельта-коронавирусом

Главное: В Украине растет число случаев инфицирования дельта-коронавирусом. Система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество случаев инфицирования штаммом коронавирус «Дельта» в Украине растет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кузин рассказал, что еще 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма «Дельта», а уже 20 августа — 520. По его словам, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовились к возможным вызовам новой волны коронавируса.

«Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной „Дельта“ штаммом коронавирус. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация — обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19», — сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным на коронавирус. Также по всей стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена.

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