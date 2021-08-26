Киевскую область скоро будет серьезно штормить

Главное: До конца суток в Киевской области ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Погода испортится в ближайший час.

Детали: В Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ближайший час с содержанием до конца суток 26 августа ожидаются грозы в Киевской области (I уровень опасности, желтый).

Ранее УкрГидрометцентр предупредил украинцев об ухудшении погоды в центральных и южных областях. Украину накроют грозы, град и шквалы.

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