Жеребьевка Лиги чемпионов: стали известны составы всех корзин

Главное: Стал известен состав всех корзин Лиги чемпионов. Сегодня пройдет жеребьевка группового раунда.

Детали: В четверг, 26 августа, в 19-00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнают киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Известен состав всех корзин: «горняки» попали в третью корзину, а динамовцы – в четвертую.

Корзина 1: «Челси», «Вильяреал», «Бавария», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер», «Спортинг», «Лилль».

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Д.

Корзина 3: «Аталанта», «Аякс», «Лейпциг», «Порту», «Зенит», «Зальцбург», «Бенфика», «Шахтер».

Корзина 4: «Милан», «Вольфсбург», «Бешикташ», «Динамо», «Брюгге», «Янг Бойз», «Мольде», «Шериф».

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