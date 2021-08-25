Оппозиционным СМИ в Украине надо срочно уходить с домена ua

Главное: Владелец компании-регистратора доменных имен «Imena.ua» заблокировал домен сайта «Страна» (strana.ua) без решения суда и до соответствующего указа Зеленского, то есть — незаконно. Это урок для всех украинских сайтов, которые находятся на домене ua.

Детали: Владелец компании-регистратора доменных имен «Imena.ua» Александр Ольшанский рассказал в комментарии «Стране», что его компания заблокировала доменное имя интернет-издания «Страна» (strana.ua) еще до публикации указа президента о введении санкций СНБО против издания.

По словам Ольшанского, в пятницу вечером около 11 часов компания получила письмо с соответствующими инструкциями от СНБО. И уже примерно в полночь домен strana.ua отключили. При том, что указ президента о введении санкций появился только в субботу.

Другими словами, в пятницу вечером у компании «Imena.ua» не было никаких юридических оснований блокировать наш домен. Но, тем не менее, это было сделано.

Ольшанский отказался показать «Стране» текст этого письма от СНБО. «У вас это, может быть, первый случай, а у меня 321-й за 25 лет. Вряд ли вам это поможет, а у меня будут очередные неприятности. Они потом на меня нависнут... Поймите меня правильно, я все равно здесь сделать ничего не могу», — объяснил владелец «Imena.ua».

Однако Александр Ольшанский пересказал «Стране» содержание этого письма. По его словам, СНБО поручила его компании «унеможливити» доступ к домену «Страны».

«На заседании СНБО 20 августа 2021 года принято решение о применении санкций... С целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности, предотвращения нарушения прав и свобод, граждан Украины... Просим неотложно принять меры, направленные на неукоснительное выполнение решения СНБО для ТОВ „Ласмак“ и „унеможливити“ (сделать невозможным) доступ пользователей к сайту strana.ua, которое принадлежит упомянутому ТОВ», — пересказал содержание письма СНБО Александр Ольшанский.

Сайт «Страна» в своем Телеграм так комментирует данную информацию: «Думаем, что выводы из этой истории каждый владелец сайта может сделать сам для себя. Тем более, что он очевиден — информационным сайтам в Украине оставаться в доменной зоне ua крайне опасно. В любой момент домен может быть заблокирован без суда и следствия. И ещё даже до указа о санкциях. Просто по какому-то „письму“ из СНБО».