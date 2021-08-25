На Буковине отпраздновали 200-летний юбилей известного армянского композитора

Главное: Сегодня в Черновцах прошел концерт фортепианной музыки по случаю большого юбилея известного армянского композитора и мецената Кароля Микули.

Детали: 25 августа в Черновцах состоялся концерт фортепианной музыки, посвященный 200-летию армянского композитора, дирижера, педагога и мецената Кароля Микули. Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на известную пианистку Ольгу Варданян, концерт был организован в рамках Mandyczewski Fest IV.

Солистами на концерте выступили Лилия Холоменюк (фортепиано), Ярина Вишпинська (фортепиано), Юлия Созанская (скрипка), Даниэлла Паламарюк (скрипка), Андрей Книгницький (скрипка), Владимир Фисюк (тенор) заслуженный артист Украины, Богдана Зайцева-Чебан (сопрано).

Модерировала мероприятие Ярина Вишпинська.

Как известно, армянская диаспора интегрировалась в украинское общество, вместе с тем, сохранила свои культурные, национальные и религиозные особенности. Ныне в Украине проживает многотысячная армянская диаспора, национальные общины действуют во многих городах страны, работают общественно-культурные организации. Армяне строят церкви, школы, развивают национальную культуру.

Как напоминает издание, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации.

В тему: Как сообщали СМИ, в Черновцах состоялось освящение мемориальной доски, посвященной армянскому композитору Каролю Микули.