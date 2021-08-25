Украинские паралимпийцы уже взяли восемь медалей. Одна из них — золотая

Главное: Сборная Украины уже завоевала восемь медалей, одна из которых золотая, на Паралимпийских играх в Токио. На данный момент наша команда занимает пятое место.
Детали: По состоянию на сегодняшний день, в рамках Паралимпиады-2020, которая проходит в Токио, украинские спортсмены завоевали 8 медалей. Елизавета Мерешко подарила стране первое золото во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем, сообщает «РБК-Украина».
Серебряные награды завоевали:
— пловец Антон Коль занял второе место во время заплыва на дистанцию 50 метров на спине;
— Елена Федота в рамках фехтования на колясках;
— пловец Алексей Вирченко во время заплыва на дистанцию 100 метров баттерфляем;
— пловец Максим Крипак во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.
«Бронзу» взяли:
— Евгения Бреус в рамках фехтования на колясках;
— Анна Гонтарь во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.
Таким образом, на данный момент Украина занимает пятое место в командном зачете на Паралимпийских играх в Токио.
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