Украинские паралимпийцы уже взяли восемь медалей. Одна из них — золотая

Главное: Сборная Украины уже завоевала восемь медалей, одна из которых золотая, на Паралимпийских играх в Токио. На данный момент наша команда занимает пятое место.

Детали: По состоянию на сегодняшний день, в рамках Паралимпиады-2020, которая проходит в Токио, украинские спортсмены завоевали 8 медалей. Елизавета Мерешко подарила стране первое золото во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем, сообщает «РБК-Украина».

Серебряные награды завоевали:

— пловец Антон Коль занял второе место во время заплыва на дистанцию 50 метров на спине;

— Елена Федота в рамках фехтования на колясках;

— пловец Алексей Вирченко во время заплыва на дистанцию 100 метров баттерфляем;

— пловец Максим Крипак во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.

«Бронзу» взяли:

— Евгения Бреус в рамках фехтования на колясках;

— Анна Гонтарь во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.

Таким образом, на данный момент Украина занимает пятое место в командном зачете на Паралимпийских играх в Токио.

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