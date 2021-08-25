Украинцам грозит рост цен на продукты и коммуналку

Главное: Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что украинцам стоит готовиться к инфляции и росту цен. В первую очередь поднимутся цены на отопление и овощи.

Детали: В ближайшее время украинцы ощутят новый виток роста цен на продукты и коммунальные тарифы. Об этом написал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский в Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь поднимутся цены на отопление, которое станет дороже на 40-70%. Овощи уже начали дорожать, несмотря на сезон.

«Очень ощутимо возрастет цена для бизнеса, а бизнес переложит эти убытки на цены. Вырастет на все, от продуктов питания до коммуналки. Итак, впоследствии население таки заплатит за все. Поэтому нас ждет новый виток инфляции», — заявил экс-министр.

Уманский напомнил, что сразу после инфляции наступает девальвация валюты, но сейчас и в ближайшем будущем гривна будет стабильной. Однако инфляция все равно будет ощутимой для миллионов украинцев.

«Насколько сильно? Интуиция подсказывает, что мы все потеряем 20-30% платежеспособности. Хуже всех миллионам пенсионеров. Для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего», — добавил Уманский.

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