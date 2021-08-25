Стало известно, сколько граждан Украины застряло в Афганистане

Главное: По состоянию на сегодняшний день в Афганистане продолжают находиться около 90 граждан Украины. В МИД работают над путями их эвакуации.

Детали: В понедельник, 23 августа, Украина выполнила третий рейс из Кабула, эвакуировав из захваченного талибами Афганистана 41 украинца и 57 афганцев. Однако по состоянию на сегодняшний день в Афганистане продолжают находиться около 90 граждан Украины. Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров», — заявил он.

Николенко отметил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей, но Украина также не исключает и эвакуацию иностранцев, если для этого будут возможности.

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