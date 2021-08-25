Сборная Украины по футболу осталась без основных голкиперов

Главное: Вратарь сборной Украины и мадридского реала Андрей Лунин подхватил коронавирус и не поможет нашей сборной в сентябрьских отборочных матчах на Чемпионат мира. Ранее травмировались Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

Детали: Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом. По информации пресс-службы мадридского гранда, 22-летний украинец сдал положительный тест на COVID-19.

Лунин был в расширенном списке сборной Украины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира, однако теперь он не сможет помочь команде Александра Петракова.

Ранее в сборную Украины были довызваны Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык после того, как травмировались основные стражи ворот «Динамо» и «Шахтера» Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

В начале сентября сборная Украины проведет три матча. Против Казахстана (1 числа в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве) наша национальная команда сыграет в рамках отбора к чемпионату мира-2022, а 8 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.

В тему: Национальная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Им стал Александр Петраков.