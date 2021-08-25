Одессит устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранив ребенка

Главное: В Одессе из-за криков детей под окнами мужчина открыл по ним стрельбу. В результате один ребенок получил ранение.

Детали: В Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщает «Одесса INFO».

В результате получил ранение ребенок.

Мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера. Мужчина открыл огонь якобы из-за криков детей под окном.

«Он вышел их успокоить, они на него напали, он выстрелил. Полиция не реагировала на вызов», — говорится в сообщении.

Отметим, на сайте полиции информации о стрельбе пока нет.

В тему: В начале августа в Киеве донетчанин открыл стрельбу по людям из окна, называя их «хохлами».