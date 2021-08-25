Главное: В Харькове утонул ребенок. Мальчику было 12 лет.

Детали: Во вторник, 24 августа, в Харькове произошла трагедия. Как сообщает ГСЧС, тут утонул двенадцатилетний мальчик.

Водолазы достали его тело из озера возле бульвара Ивана Каркача.

Информируется следующее: «Для поиска ребенка отправился дежурный караул 8-й спасательной части ГСЧС. Но поиски не дали никакого результата. Поэтому на следующий день к месту происшествия направлены водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС».

Отмечается, что водолазы провели поисковые работы, во время которых на дне пруда обнаружили тело и вытащили его на берег.

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