В Европе оценили шансы Украины на вступление в НАТО и ЕС

Главное: Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока не вернет все оккупированные территории. Также Украина не подходит под требования членства в ЕС.

Детали: Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала важное заявление о вступлении Украины в НАТО. Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса, пока не вернет все оккупированные территории. Об этом Кальюлайд заявила в интервью «Европейской правде».

По ее словам, Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: «Абсолютно! Нужно решение (конфликта).Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно».

Также Кальюлайд считает, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако Украина не подходит под требования членства в ЕС.

По ее словам, нужно какое-то решение для Восточных партнеров: «либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии)».

«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — заявила Кальюлайд.

Президент Эстонии заявила, что в ЕС готовы помогать этим изменениям, «но работу выполнять вам, и это тяжелая работа».

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