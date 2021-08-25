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Новости > Кровавое ДТП во Львовской области: есть погибшие

Кровавое ДТП во Львовской области: есть погибшие

Александр Панько
25.08.21 09:19
171
Кровавое ДТП во Львовской области: есть погибшие

Главное: Три человека погибли в ДТП во Львовской области. Пострадали шесть людей.

Детали: Поздно вечером вторника, 24 августа, на трассе Мостиска-Самбор-Борислав в селе Пепле Львовской области произошло кровавое ДТП. О нем рассказали в ГСЧС.

Известно, что тут столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них вспыхнул.

Жертвами аварии стали три человека, в том числе ребенок 2005 года рождения.

Также пострадали шесть человек, среди травмированных – ребенок 2004 года рождения. Их госпитализировали.

Отмечается, что к тушению возгорания и деблокированию привлекалось двенадцать человек и три единицы техники ГСЧС.

В тему: ДТП в Полтавской области – пострадало много детей.

Тэги: ДТП, общество, авария, регионы, Львовская область, новости Украины

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